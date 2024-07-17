H5N1禽流感病毒可通过气溶胶在牛群中传播

中評社香港7月17日電／美国农业部一项新研究发现，H5N1型高致病性禽流感病毒可通过气溶胶在牛群中传播，但这种传播方式可能不是导致当前美国多个州牛群暴发禽流感疫情的主要原因。



美国今年3月首次在得克萨斯州的牛群中发现H5N1型禽流感病毒。此后，禽流感疫情持续在美国13个州蔓延。



據新華社報導，在这项以预印本形式发布的研究中，美国农业部研究人员让四头1岁大的小牛通过遮住口鼻的面罩接触到含有H5N1型禽流感病毒的雾气。他们随后发现，所有的小牛体內都产生了针对该病毒的中和抗体，证实它们被感染了。感染的小牛均出现轻微症状，其中两头小牛上呼吸道中分离出具有传染性的H5N1型禽流感病毒。



这表明，在狭小密集的空间里，H5N1型禽流感病毒可能会通过呼吸道在牛群內部传播。但研究人员表示，鉴于这些小牛的呼吸道中没有检测出大量病毒，气溶胶可能不是主要的传播途径。



此外，研究人员还将病毒注入两头3岁哺乳奶牛的乳腺。两天后，奶牛出现乳腺发炎症状，症状持续了两周，並且它们的产奶量开始减少，牛奶也变黄变稠。研究人员在它们的乳腺和所产的牛奶中都检测到H5N1型禽流感病毒。



研究人员表示，新研究进一步证实了之前的研究结果，表明乳腺和牛奶是H5N1型禽流感病毒在牛群间传播的主要途径。这项新研究为分析其他感染途径和预防策略等奠定了基础。