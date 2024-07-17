暑假外游高峰　警方西貢反爆竊演習

中評社北京7月17日電／據大公報報導，因應暑假市民離港外游高峰，將軍澳警區特遣隊昨日（16日）聯同野外巡邏隊、小型無人機隊及警犬隊，在西貢相思灣村進行反爆竊演習，模擬發生一宗爆竊案，警方快速部署行動，利用無人機的高空偵察和熱能探測等高科技設備，成功鎖定疑犯並作出拘捕。



將軍澳警區特遣隊主管文立衡督察表示，暑假有不少市民離港外游，未來2個月會是鄉郊爆竊的高風險期，警方留意到在非行山人士路徑，發現有不尋常的絲帶直達失竊的單位，明顯是賊人為犯案所做的標記。今年首5個月，將軍澳警區內共發生15宗爆竊案，按年增9%，損失最大的一宗約26.9萬元財物，警方會全力偵查及打擊案件。



助坑口18條鄉村裝閉路電視



警區的野外巡邏隊及警犬隊除加強巡邏，以及定期演習提升反鄉郊爆竊能力。警方更會善用無人機的高空偵查和熱能探測能力，對匪徒進行搜捕。利用無人機以粵語、英語及印尼語對進行廣播，提升村民防罪意識。警方呼籲清水灣道一帶居民，在外游時，除提醒家中外傭看管好門戶外，通知物管或鄰居，發揮鄰舍守望相助精神。如發現可疑即致電報警。



將軍澳警區署理警民關係主任黃建甄透露，警區將協助坑口18條鄉村分析地理形勢及評估罪案情報，由警方提供專業意見後，協助各鄉村於加裝閉路電視，構建天眼“守護網”。該計劃已獲區內社會賢達捐資約8萬元，在各鄉村安裝200部由居民管理的閉路電視，預計今年第四季完成安裝。