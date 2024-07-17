李家超月杪率團出訪東盟三國

中評社北京7月17日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日出席行政會議前宣布，將會在本月下旬率領代表團出訪老撾、柬埔寨和越南三個東盟國家。特區政府正全力籌備出訪東盟的行程細節，會作適時的公布。



東盟是香港第二大貿易夥伴，亦是世界第五大經濟體，去年的雙邊貨物貿易額度1446億美元，占香港對外貿易總額接近13%。李家超此行將會向三地政商界介紹香港的最新發展，尤其是香港的優勢和可以為東盟帶來的機遇、經貿聯繫和廣泛商機。訪問團亦會繼續爭取他們支持香港加入RCEP，推動區域經濟發展，發揮香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，加深與“一帶一路”沿線國家的協作，這些對香港的發展有很大的提振作用。



李家超透露，會帶同來自工商、金融、運輸、物流、法律、創意產業等領域的高級別商界代表，一起推銷香港，開拓商機，建立更廣泛的聯繫和網絡，開創發展新領域、新機遇。他提到，上次訪問東盟是在2023年7月，訪問了新加坡、印尼和馬來西亞，並與當地達成共33份合作備忘錄和協議，範圍包括商貿、投資、金融、創新科技、物流、學術研究和文化交流等等，之後的成果包括引入當地公司成功來港上市，香港公司參與當地基建研究和提供專業服務等等，鞏固了香港與這三個國家的經貿網絡。



李家超表示，今次是任內第三次出訪東盟國家，連同先前的兩次行程，合共訪問了七個東盟國家，這七個國家占東盟總人口約七成半。