網評：成立基層醫療署，從重治療到重預防

中評社北京7月17日電／網評：從“重治療”到“重預防”



來源：大公報



醫務衛生局轄下的基層醫療署昨日正式成立，承接現有基層健康辦事處的工作，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制定、質素保障和人員培訓工作。同日成立的基層醫療委員會，協助基層醫療署有效發揮其職能及行使職權。



基層醫療署的成立，標誌著香港公共醫療體系的重大改革，在治療理念上，由重治療轉向重預防；在服務主體上，由公立醫院轉向社區康健中心，達到減少急診室排隊、優化醫療資源分配、提升市民福祉的目的。



公院急症室總是大排長龍，增加急症室收費固然可以減少急症室被濫用的情況，但治標不治本。事實上，市民一有頭痛腦熱就湧去急症室，除了公院收費較私家便宜，也因為市民無法判斷自己病情的輕重。建立基層醫療體系後，情況將大為不同，患者首先向基層醫療求助，嚴重個案則被轉介至公立醫院。如此一來，就達到分流的目的，讓急症室為真正有需要的市民服務。



基層醫療體系由婦女健康中心、長者健康中心、賽馬會診所、私家診所等機構組成，但長期處於一盤散沙局面。基層醫療署成立後，負責整合這些社區醫療資源，形成健康網絡。基層醫療署還可以透過策略採購統籌，以策略採購方式，規劃基層醫療健康服務和資源分配，從而加強整體醫療服務。