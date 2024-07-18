外交部：暫停與美商談舉行軍控與防擴散磋商

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月17日在例行記者會上應詢表示，一段時間以來，美方無視中方堅決反對和反復交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益。為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方核心利益，為雙方對話交流創造必要條件。



有記者提問到，2023年11月，中美曾在華盛頓舉行了軍控與防擴散磋商。一段時期以來，個別美國高級官員在不同場合指責中國拒絕和美方舉行新一輪磋商，也未對美方有關提議作出實質性回應。請問中方對此有何評論？



林劍表示，一段時間以來，美方無視中方堅決反對和反復交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益、破壞雙方互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。



林劍說，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方核心利益，為雙方對話交流創造必要條件。