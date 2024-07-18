“中國游”現熱潮　外交部：歡迎更多外國朋友

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月17日在例行記者會上應詢表示，很高興看到越來越多的外國朋友來到中國、體驗中國。中方持續便利中外人員往來，優化移動支付、景區購票等配套服務。這些措施為外籍人員來華旅遊、工作、生活提供了便利，也讓外國朋友們能夠在入境中國的新熱潮裡充分探尋中國的魅力。歡迎更多外國朋友在中國走遍每一座城市，看遍每一個美景，感知“更開放中國”，體驗“更美好中國”，傳遞“第一手中國”。歡迎大家繼續打卡“中國行”、樂享“中國游”！



有記者提問到，近期國際旅遊市場對中國的興趣大幅增長，赴華航班和酒店搜索量、預定量較去年大幅增長。一些國際旅行社稱，近期外國遊客赴華旅遊需求量是去年的四倍多。很多來華旅遊的外國博主也在社交媒體上紛紛發布“探店”視頻，“中國游”成為新熱潮。發言人對此有何評論？



林劍表示，很高興看到越來越多的外國朋友來到中國、體驗中國。我在網上也看到過不少短視頻，壓馬路、逛公園、品美食、坐游船、賞民俗成為外國朋友們在中國的新時尚，在街頭學跳廣場舞、探索夜市美食、和大熊貓親密合影、乘坐無人駕駛出租車，這些新奇的體驗也被外國網民頻頻點贊。



相信大家也注意到，中方持續便利中外人員往來，對法國等15國試行免簽入境15天政策，擴大實施144小時過境免簽政策範圍，適用口岸增加到37個。我們全面實行外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，也一直在優化移動支付、景區購票等配套服務。這些措施為外籍人員來華旅遊、工作、生活提供了便利，也讓外國朋友們能夠在入境中國的新熱潮裡充分探尋中國的魅力。



我們歡迎更多外國朋友在中國走遍每一座城市，看遍每一個美景，感知“更開放中國”，體驗“更美好中國”，傳遞“第一手中國”。歡迎大家繼續打卡“中國行”、樂享“中國游”！