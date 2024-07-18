外交部：持續推動中拉命運共同體行穩致遠

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月17日在例行記者會上應詢表示，10年前的今天，習近平主席在巴西利亞出席中國—拉美和加勒比國家領導人會晤，發表題為《努力構建攜手共進的命運共同體》的主旨講話，首次提出打造中拉命運共同體，為新時代中拉關係發展指明了方向，得到拉美和加勒比國家廣泛積極響應。10年來，在雙方共同努力下，中拉命運共同體建設不斷取得新成果，中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。中方將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強同拉美和加勒比國家團結合作，一道落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深入推進高質量共建“一帶一路”同地區國家發展戰略對接，共同推動中拉命運共同體這艘大船行穩致遠，駛向下一個更加光明的10年。



有記者提問到，今年是習近平主席首次提出構建中拉命運共同體10周年。中方如何評價中拉命運共同體建設？對下階段中拉關係發展有何期待？



林劍表示，10年前的今天，2014年7月17日，習近平主席在巴西利亞出席中國—拉美和加勒比國家領導人會晤，發表題為《努力構建攜手共進的命運共同體》的主旨講話，首次提出打造中拉命運共同體，為新時代中拉關係發展指明了方向，得到拉美和加勒比國家廣泛積極響應。10年來，在雙方共同努力下，中拉命運共同體建設不斷取得新成果，中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。



政治互信持續增強。習近平主席已5次訪問拉美和加勒比，接待地區多國領導人訪華，並在雙多邊場合密集會晤，凝聚戰略共識。務實合作不斷深化。中國已與22個拉美和加勒比國家簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄。中拉年貿易額近5000億美元，中方穩居拉美第二大貿易夥伴國和巴西、智利、秘魯等國第一大貿易夥伴。人文交流蓬勃開展。“中拉文化交流年”、“未來之橋”中拉青年領導人培訓交流營等品牌活動豐富多彩，孔子學院、魯班工坊等落地見效，中拉文明交流互鑒深入人心。中拉論壇長足發展。論壇框架下已成功舉辦包括三屆部長級會議在內涵蓋28個領域共計90餘場活動。明年論壇將迎來正式運行10周年，中拉雙方正就舉辦相關紀念活動保持密切溝通。國際協作密切配合。中拉雙方堅持真正的多邊主義，在全球性議題上保持良好溝通協作。前不久中國和巴西共同發表《關於政治解決烏克蘭危機的共識》，得到100多國積極支持和響應，發出了維護和平、公平正義、合作共贏的“中拉強音”。