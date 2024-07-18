外交部：依法對美部分官員對等採取簽證限制

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍7月17日在例行記者會上應詢表示，美方蓄意散布虛假信息，抹黑中國人權狀況，對中方官員濫施簽證限制，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。作為反制，中方將依法對在涉華人權問題上炮製謊言、推動出台對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。美方如果真的關心人權，就應該擯棄“雙標”，照照鏡子，先看看本國的人權劣跡，切實解決國內堆積如山的人權問題，而不是動輒以人權為借口干涉他國內政，揮舞制裁大棒。



有記者提問到，日前，美國國務院發言人發表聲明稱，美國繼續推動捍衛中國人權的問責，美國務院正在採取措施，對參與壓迫被邊緣化宗教和民族社群的中國官員實施簽證限制。請問中方對此有何評論？



林劍表示，美方蓄意散布虛假信息，抹黑中國人權狀況，對中方官員濫施簽證限制，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。作為反制，中方將依法對在涉華人權問題上炮製謊言、推動出台對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。



不久前，聯合國人權理事會一致核可中國參加第四輪國別人權審議報告，充分說明國際社會高度肯定中國人權事業成就。美國沒有任何權利和資格對他國人權狀況評頭論足，說三道四。國際社會早已對美國肆意操弄人權問題看得清清楚楚，感到深惡痛絕。美方如果真的關心人權，就應該擯棄“雙標”，照照鏡子，先看看本國的人權劣跡，切實解決國內堆積如山的人權問題，而不是動輒以人權為借口干涉他國內政，揮舞制裁大棒。