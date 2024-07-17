﻿施政報告咨詢展開　聚焦經濟民生

中評社北京7月17日電／據大公報報導，行政長官李家超將於今年10月發表任內第三份施政報告，公眾咨詢昨日展開。特區政府發布的宣傳短片呼籲公眾就2024年施政報告提出意見及想法，片中涵蓋房屋問題、青年發展、增強經濟動力及展現城市魅力等元素，反映政府的關注。



李家超昨日出席行政會議前見記者時指出，現在社會大致安全穩定，政府工作聚焦三大方面：全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。他期望今年通過施政報告不同措施，幫助市民解決日常關注的大小問題。香港處於經濟轉型期，他殷切期待大家共同出謀獻策，共同創造更好香港。



李家超表示，在過去一年，香港完成了基本法第23條本地立法的憲制責任，完善了地區治理，全面落實“愛國者治港”原則，為維護國家安全建立了保護屏障，為香港長治久安奠定基礎，迎來發展經濟、改善民生的最佳時機。



將舉辦逾40場咨詢活動



據介紹，李家超和其團隊將會出席逾40場線上線下的咨詢會及兩場地區咨詢會，直接聽取不同人士、專業界別、地區組織、政治團體等意見，亦會走進社區，親身同市民面對面交流，聽取意見。



李家超重申，過去兩年的經驗表明，無論是面對面溝通，又或者書面提供意見，大家對香港這個共同家園懷著深厚的感情，對共建更美好香港滿腔熱情。他期望今年通過施政報告不同措施，幫助市民解決日常關注的大小問題，香港處於經濟轉型期，需要我們創新、創造、應變、懂變，殷切期待大家共同出謀獻策，共同創造更好香港。