中評社北京7月17日電／民企競逐未來產業新賽道

來源：經濟日報



人形機器人、量子計算機、腦機接口、超大規模新型智算中心……未來產業是帶動產業升級、改變競爭格局、催生增長動能的關鍵力量，吸引了一大批民營企業布局。如何更好布局未來產業賽道，記者採訪了民營企業和專家學者。



爭先，搶抓發展主動權



“這根頭髮絲粗細的微針上有64個通道，可以采集單個神經元放電情況，把腦電信號轉化為數字信號並進行解析，同時每個通道也可以實現電刺激達到神經調控目的，實現大腦和外部設備的雙向交流。”武漢衷華腦機融合科技發展有限公司臨床醫學業務相關負責人梁彥峰告訴記者，公司自主研發的6萬5千通道雙向植入式腦機接口系統，達到世界領先水平。



腦機接口是民營企業發展未來產業的代表性領域之一。去年底召開的中央經濟工作會議提出，開辟量子、生命科學等未來產業新賽道。半年多來，民營企業迅速行動、加大布局。北京市工商聯副主席、振興國際智庫理事長李志起認為，民營企業規模較小，傾向於通過技術創新提升競爭力、獲得增長點，且組織結構扁平，決策效率高，能快速響應市場變化。此外，民營企業家通常具有較強的冒險精神，敢於投資新事物。



“發展未來產業是搶抓發展主動權的關鍵。”普宙科技有限公司總經理陳虎表示，公司成立以來就錨定低空經濟，目前已形成集無人機研發、生產、銷售等於一體的完整鏈條，取得了先發優勢。陳虎坦言，低空經濟行穩致遠，離不開政策的多維度幫扶。在2023年度武漢市規上企業認定以及支持高新技術企業發展專項資金等政策中，普宙科技得到了實質性幫扶。



各地謀劃未來產業的勢頭方興未艾，紛紛制定專門的規劃、方案、細則，為民營企業發展未來產業營造良好環境，如《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》《北京市促進未來產業創新發展實施方案》《深圳市戰新與未來產業空間布局規劃》等，涉及產業集群打造、應用場景建設、技術資金支持等多個方面。

