財政部下達2024年旅遊發展基金

中評社北京7月17日電／財政部下達2024年旅遊發展基金補助地方項目資金預算

來源：人民日報



據財政部消息，為支持地方提升旅遊公共服務水平，加強旅遊宣傳推廣，推進旅遊業轉型升級融合發展，促進文化和旅遊消費，推動旅遊業高質量發展，財政部日前下達各地2024年旅遊發展基金補助地方項目資金96729萬元，並同步下發項目資金整體績效目標，對資金使用方向、績效指標等提出明確要求。



根據預算安排，四川、廣西、山東（不含青島）三省份獲得項目資金預算額度位居前三，分別為7683萬元、6101萬元、5030萬元。根據旅遊發展基金補助地方項目資金整體績效目標表，在產出指標方面，要求旅遊公共服務水平提升的A級旅遊景區個數≥300個，宣傳推廣旅遊景區、旅遊度假區、旅遊休閑城市和街區個數≥90個，宣傳品製作數量≥10萬件（册），支持旅遊業轉型升級融合發展和旅遊業產品創新的項目個數≥15個，舉辦旅遊消費促進活動場次≥130場。要求A級旅遊景區數據監測覆蓋率≥90%，全國大中城市旅遊集散中心覆蓋率≥95%，景區公共信息服務、引導標識服務覆蓋率≥95%。



財政部要求各地按照《中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法》相關要求，對2024年旅遊發展基金補助地方項目資金績效目標做好績效運行監控，確保年度績效目標如期實現。