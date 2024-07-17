中評社北京7月17日電／做實紀檢監察幹部監督工作

來源：中央紀委國家監委網站



紀檢監察機關是推進黨的自我革命的重要力量，必須始終做到絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔。隊伍要建強、幹部要過硬，必須抓實各級紀檢監察機關領導班子幹部監督工作主體責任、主要負責人第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”、部門負責人直接監管責任、幹部監督機構監督專責，深化“五責”協同，做到同向發力、同頻共振，不斷提升幹部監督質效。



落實主體責任。中央紀委國家監委辦公廳印發《關於加強新時代紀檢監察幹部監督工作的意見》，要求各級紀檢監察機關領導班子對幹部監督工作負主體責任，支持和保障幹部監督機構履行職責。紀委常委會要加強對幹部監督工作的領導、管理和監督，堅決扛牢主體責任，每年定期研究幹部監督工作，聽取工作情況匯報。優化幹部監督機構設置，選優配強幹部監督隊伍，實現幹部優進優出、專崗專責，為幹部監督機構正確履職創造條件，以落實主體責任示範帶動其他責任一貫到底。



抓實第一責任人責任。紀檢監察機關主要負責人是幹部監督工作的第一責任人，要知其責、明其職、盡其力，時刻把責任扛在肩、放在心、抓在手，帶頭抓班子、帶隊伍，層層傳導壓力、逐級壓實責任，強化對班子成員和下級紀檢監察機關主要負責人的管理監督，督促領好班子、帶好隊伍。對“關鍵少數”苗頭性、傾向性問題，及時咬耳扯袖、紅臉出汗，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，對違紀違法行為嚴肅查處，絕不“護犢子”，不怕“亮家醜”，通過“一把手”帶頭示範，形成幹部監督“頭雁效應”。



扛實“一崗雙責”。紀檢監察機關領導班子成員要履行好“一崗雙責”，切實擔負起分管領域、部門幹部監督工作責任，做到嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，把行為管理與思想管理統一起來，把工作圈管理與社交圈管理銜接起來，把“八小時內”管理與“八小時外”管理貫通起來，經常性與幹部談心談話，發現苗頭性、傾向性問題敢於唱“黑臉”，及時教育幫助、及時止損挽損，建立管思想、管工作、管作風、管紀律的從嚴管理體系。