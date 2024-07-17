中評社北京7月17日電／持續推進“四項監督”統籌銜接常態化制度化

來源：中央紀委國家監委網站



二十屆中央紀委三次全會強調，“完善紀檢監察專責監督體系，持續推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接常態化制度化”。河南省紀委監委深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，落實二十屆中央紀委三次全會部署，強化系統觀念、發揮系統優勢，持續推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接，促進監督職責再強化、監督力量再融合、監督效果再提升，推動監督優勢更好轉化為治理效能。



在政治監督中突出貫通銜接，廣泛凝聚監督合力



紀檢監察機關是政治機關，講政治是第一位的要求。河南省紀委監委在具體化、精準化、常態化開展政治監督的過程中，推動機制整合、內容整合、流程整合，廣泛凝聚監督合力，確保習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署在河南條條落地、件件落實、事事見效。



推進機制整合，進一步壓實責任。聚焦黨中央重大決策部署，制定強化政治監督工作方案、專項監督實施方案，注重深化運用“室組地”聯動監督機制，通過力量聯合、工作聯動，加大政治監督的統籌力度，層層壓緊壓實責任。在具體化開展黃河流域生態保護和高質量發展涉水領域專項監督工作中，省紀委監委黨風政風監督室具體牽頭，形成“聯繫省直的監督檢查室條上領、聯繫地方的監督檢查室塊上抓”條塊結合、協同聯動工作格局，各監督檢查室對聯繫地區和單位工作開展情況進行監督檢查，相關派駐紀檢監察組發揮“駐”的優勢，跟進監督部門任務落實情況，各級紀委監委結合本地工作實際，督促同級黨委政府落實主體責任，以高質量監督為黃河流域生態保護和高質量發展保駕護航。



推進內容整合，進一步強化監督。加強對“關鍵少數”的監督，認真落實對“一把手”和領導班子監督的制度措施，省紀委監委黨風政風監督室牽頭，將落實“第一議題”制度、“三重一大”集體決策制度、請示報告制度、意識形態工作責任制等情況作為加強基層監督的重點內容，督促市縣紀委監委嚴格執行相關制度。督促各級領導幹部帶頭遵規守紀，“室組地”聯動，做好執行責任清單、約談提醒、履責報告等制度的監督檢查，對管黨治黨不力、腐敗和作風問題頻發的地方和單位，嚴肅追究主體責任和監督責任，推動健全各負其責、統一協調的責任格局，形成敢管敢治、嚴管嚴治、長管長治的強大合力。

