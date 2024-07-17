中評社北京7月17日電／長春拓展糾風治腐成果 用好典型案件做實以案促改

來源：中央紀委國家監委網站



日前，吉林省長春市紀委監委工作人員來到朝陽區某單位，對以案促改工作進展情況進行調研評估。



此前，該單位先後有4名班子成員因嚴重違紀違法被立案審查調查，他們長期接受管理服務對象違規宴請，並在工程承攬等方面為其提供幫助。案件暴露出該單位存在制度建設缺失、權力約束不到位、作風建設虛化等問題。長春市紀委監委圍繞建立健全風腐同查同治工作機制，指導該單位有針對性地開展以案促改促治工作，定期指導督導、指出存在問題、提出整改建議，確保各項任務落到實處。



長春市紀委監委在糾治“四風”中，堅持“以風查腐”循線深挖；在審查調查中，堅持“由腐糾風”雙向突破；在查辦案件後，堅持深化以案促改促治，拓展糾風治腐成果。



長春市紀委監委從查處的“四風”問題和腐敗案件中深入分析作風問題新動向，精準研判政治生態，推進標本兼治、系統治理。該市紀委監委相關辦案人員說：“在查辦朝陽區系列腐敗案件過程中，我們發現一些不法商人通過吃喝與個別黨員幹部拉扯關係，再通過送禮品禮金、提供娛樂活動等方式讓關係更進一步，最後發展到權錢交易、大搞腐敗。”



對此，長春市紀委監委堅持一問題一整治，一案件一促改，健全完善跟蹤督辦、效果評估、回訪反饋、追責問責機制，督促涉事單位堵塞漏洞、補齊短板，推動修訂完善規章制度。充分發揮查辦案件治本功能，根據查處的“由風及腐”違紀違法典型案件，製作警示教育專題片《莫做“片中人”》；召開朝陽區系列腐敗案件警示教育會議，通報“由風及腐、由風變腐”典型案件，教育引導廣大黨員幹部築牢拒腐防變思想防線。