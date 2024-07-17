貴州一體推進“查改治”　深化整治國企頑疾

中評社北京7月17日電／貴州堅持＂查改治＂一體推進 深化整治國企領域頑疾

來源：中央紀委國家監委網站



不久前，貴州省凱里市紀委監委第一紀檢監察室、派駐第八紀檢監察組、凱盛集團紀委聯合到凱盛集團下屬的某飲食服務公司開展監督檢查，發現該公司巧立名目發放慰問金問題線索。經調查核實，2013年1月至2022年7月，該公司除了在春節、中秋、國慶等節日發放慰問金外，還以集體研究的方式，違規超額發放“降溫費”等津貼、補貼。最終，該公司董事長、總經理楊某某受相應黨紀處分，違紀所得被追繳。



今年以來，貴州省紀委監委持續加大國有企業反腐敗力度，在嚴懲腐敗和作風問題的同時，針對案件暴露出來的深層次問題，強化以案促改促治，進一步淨化全省國有企業政治生態，助力企業健康發展。



貴州各級紀檢監察機關緊盯項目、政策、資金等，聚焦投資、採購、工程等關鍵環節，嚴肅查處基礎設施建設、公共資源交易、股權轉讓、招標投標等領域的腐敗問題；緊盯企業重大項目、併購重組等關鍵環節，嚴懲靠企吃企、內外勾結侵吞國有資產等腐敗問題。今年1至5月，全省共查處國企領域案件533件548人。貴州省供銷合作社聯合社原黨組書記、理事會主任向昀，貴州鹽業（集團）有限責任公司原黨委副書記、副董事長、總經理郭帆等多名國企領導“落馬”。



為提高監督質效，貴州省紀委監委派駐省國資委紀檢監察組聚焦省管企業遺留工程項目“老大難”問題，通過開展下沉式調研，發現有的企業存在固定資產項目投資資金不足就倉促上馬、項目投資管理事後管控不到位等突出問題後，多次與省國資委專題會商，督促針對監管企業自查上報的涉遺留工程項目，通過處置盤活等方式整改，推動省國資委制定出台監管企業投資管理辦法、規範監管企業固定資產投資項目前期工作等制度文件，強化對項目事前、事中、事後規範化管理。