中評社北京7月17日電／東方電氣：做好＂審督查改懲＂ 扎實推動巡視整改

來源：中央紀委國家監委網站



近日，東方電氣集團黨組召開中央巡視整改工作動員部署會，對做好中央巡視整改工作進行動員部署。



二十屆中央第二輪巡視對東方電氣集團黨組開展了常規巡視，自中央巡視組正式反饋巡視意見以來，集團公司紀檢監察組積極履行好協助、監督職責，運用“審督查改懲”五字訣，認真審核整改方案，協調督促整改工作，組織開展專項檢查，抓好自身任務落實，嚴肅處置問題線索，確保巡視整改取得實效。



全程“審”。紀檢監察組強化巡視整改監督，督促黨組從嚴從實制定巡視整改落實方案，建立問題、任務、責任“三個清單”。加強審核把關，既注重從面上提出整改要求，又注意從點上提出具體意見，先後通過書面、會議方式提出修改意見26條，形成審核意見報告2份，將嚴的標準、嚴的要求貫穿整改方案制定全過程，推動對症下藥、舉一反三，確保整改方案問題全覆蓋、措施真可行、責任有明確。



持續“督”。紀檢監察組根據集團黨組整改方案裡42個具體問題、125項整改措施，逐一對照制定監督清單，明確監督措施和責任部門、責任人，堅決扛起巡視整改監督責任。督促集團黨組組建巡視整改工作專班，建立整改工作銷號和月度督辦機制，定期跟蹤問效，確保各項整改舉措扎實有序推進。截至目前，限時整改99項措施中已整改完成23項。督促各職能部門嚴格落實整改責任，在牽頭抓好相關領域問題整改的同時，聚焦系統性風險、深層次問題，組織開展專項治理、整治，強化職能監督，做好跟蹤問效。



認真“查”。紀檢監察組堅持系統思維、長期觀念，強化中央巡視整改監督檢查。在2023年上半年部署開展監督檢查發現問題“大起底”工作，重點對十八屆、十九屆中央巡視東方電氣集團的具體問題和整改措施推進完成情況進行起底檢查、梳理評估。今年，又繼續開展二十屆中央巡視整改專項檢查，通過日常檢查、現場檢查，聚焦整改責任落實、整改工作機制運行、整改任務完成以及建立整改長效機制等四個方面情況開展專項檢查，切實抓好中央巡視反饋意見整改落實。

