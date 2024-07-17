中評社北京7月17日電／緊盯海關係統廉政風險點 “一案雙查”促進系統施治

來源：中央紀委國家監委網站



一張電子表格上，廣州海關某隸屬海關幾個關員的名字後，標有1000、2000等數字。近日，在對一家涉嫌走私企業進行稽查時，一張開支審批單引起了廣州海關稽查人員注意。



“我們當時判斷，這很有可能是‘慰問’海關關員的禮金，便立即將線索移送給紀檢部門。”廣州海關一位稽查工作人員說。



接到問題線索時，廣州海關監察室執紀科副科長吳越川的第一反應是可查性很高。“這家企業本身就存在違反監管規定的情況，經過分析研判後，我們立即聯繫稽查緝私部門，在打私案件偵查訊問中同步開展執紀談話，查實了8名海關幹部在節假日期間一對一違規收受禮品禮金等問題，並依規依紀作出嚴肅處置。”吳越川說。



主動掌握問題線索、聯動高效查處案件，得益於打私反腐“一案雙查”制度的運用。在海關總署黨委支持和中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組推動下，各直屬海關建立重大走私案件緝私、紀檢部門聯合辦案機制，明確凡是監管現場發生重大走私案件，一律倒查監管是否到位、有無內外勾結等違紀違法問題。



“近兩年以來，廣州海關‘一案雙查’線索成案率不斷提高。”廣州海關紀檢機構有關負責同志介紹，這背後離不開主體責任和監督責任同向發力，廣州海關黨委主要負責同志任打私反腐“一案雙查”領導小組組長，紀檢、緝私部門密切配合，通過建立雙向協同機制，既從走私查腐敗，又從腐敗查走私。



記者瞭解到，當前，執法腐敗仍是腐蝕海關隊伍、影響海關形象的突出廉政隱患，是發生海關局部塌方腐敗的主要誘因。“‘走私滋生腐敗，腐敗掩護走私’是海關係統執法腐敗行為的主要特點，反走私必須反腐敗。”駐海關總署紀檢監察組有關負責同志說，探索建立打私反腐“一案雙查”制度，有利於提高海關自我發現和查處執法腐敗問題的能力，是海關掌握反腐敗鬥爭主動權、有效防範化解系統腐敗風險的有力武器。

