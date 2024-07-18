立法會三讀通過《護士註冊修訂條例》草案

立法會17日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月18日電（記者 盧哲）香港特區立法會17日三讀通過《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，為合資格的非本地培訓護士來港工作開闢新途徑。香港醫院管理局（醫管局）表示歡迎，稱將全力配合政府推動有關政策，包括主動前往不同國家和地區宣傳，積極招聘更多合資格非本地培訓護士，以紓緩公立醫院的服務壓力。



香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂說，香港面對人口老化，未來對於醫療服務需求只會有增無減，即使政府過去曾經大幅增加本地護士培訓學額，短中期普通科護士人手短缺仍然非常嚴重。他強調，今次修例無意改變以本地培訓醫護專業作為本地醫療體系骨幹角色，相信引入非本地培訓護士，是短期內有效應對人手不足的措施，確保不會影響醫療及院舍服務質素。



草案提出，透過特別註冊或登記、有限度註冊或登記、以及暫時註冊或登記制度引入非本地培訓護士。其中特別註冊或登記護士如在指明機構工作一定年期，表現獲聘用機構評為良好及勝任，則符合資格轉為正式註冊或登記。盧寵茂在二讀辯論發言時表示，條例草案對來港執業護士的專業能力有一定要求，非本地培訓護士是否符合專業資格，將由護士管理局決定，當局可以根據申請人之前的臨床經驗，對聘用施加執業條件，管理局亦可以向聘用機構指明評核方式，管理局稍後會就評核工作發出標準和指引讓機構和評核人員參考，又指草案通過後，醫管局及衞生署會貫徹優先聘用本地培訓護士，其他指定機構亦會同樣優先聘用本地護士。



同日，醫管局發聲明歡迎立法會通過《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，為合資格的非本地培訓護士來港工作開闢新途徑。醫管局表示，將全力配合政府推動有關政策，包括主動前往不同國家和地區宣傳，積極招聘更多合資格非本地培訓護士，以紓緩公立醫院的服務壓力。