鄧炳強：去年成立網絡安全特別行動小組

香港立法會17日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月18日電（記者 盧哲）香港特區保安局局長鄧炳強17日在立法會回復議員提問時表示，警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）人員編制，由2015年成立的180人逐步增至2023/24財政年度的395人，並將在2024/25財政年度增至403人。當中7人為警司級或以上人員、督察級58人。



鄧炳強表示，保安局及香港警務處（警務處）一直致力打擊罪案。為進一步防止科技罪案發生並加強應付網絡安全事故的能力，警務處於二○一五年一月成立網絡安全及科技罪案調查科（網罪科），專責處理電腦法理鑑證及防止科技罪案的工作，並與本地及海外執法機構建立緊密聯繫，打擊跨境科技罪案和分享情報。網罪科一直以來透過警隊統一公開招聘人手，而沒有額外進行公開招聘，其警務人員主要由警務處內部調配提供，亦會透過警務處延長服務年期、退休後服務合約計劃等各項措施增加人手。自成立以來，網罪科警務人員的編制不斷增加，以應付科技罪案帶來的挑戰。網罪科的警務人員編制，由二○一五年成立時的180人，逐步增加至二○二三至二四財政年度的395人，並將於二○二四至二五財政年度達403人。



鄧炳強說，就提升網罪科人員的專業知識和行動效能方面，網罪科成立了不同的顧問小組，邀請相關專家參與，以融匯各專家及領袖的專業知識及不同觀點。其中，網罪科的網絡罪案警政顧問小組於二○二二年十二月成立，成員包括12位來自資訊科技等多界別的專家及領袖，協助警方制訂策略方向，加強應對科技罪案的數碼警政能力。此外，網罪科於二○二三年三月牽頭成立網絡安全特別行動小組，匯集海內外知名網絡安全公司的專業力量，通過網絡情報互換和專業知識分享，進一步提升香港應對網絡威脅的能力。網罪科亦一直審視全球科技的最新發展，按實際需要適時引入合適的設備，以進一步提升人員的行動效能。



鄧炳強表示，網罪科已制定周詳的人力資源計劃，並作出策略性部署，加強人員培訓和職業發展方面等工作。