張運成：世界經濟形勢及其對兩岸關係的影響

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所所長張運成（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月2日電（記者 李子寧）以“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”為主題的思想者論壇日前在北京舉行，中國現代國際關係研究院世界經濟研究所所長張運成在論壇上表示，當前全球發展環境複雜性、嚴峻性和不確定性上升；全球安全環境變亂交織、十分脆弱。中、美作為全球第一、第二大經濟體激烈博弈。世界百年未有之大變局在世界經濟領域明顯體現，世界之變、時代之變、歷史之變加速呈現。另外，中、美經濟表現和博弈關乎世界經濟走向，“中國經濟週期”、“美國政治週期”、“世界經濟清算週期”尤為值得關注。而全球政治經濟環境對兩岸關係的影響則體現在四個方面，一是世界經濟低迷狀態下考驗兩岸產供鏈的粘合度；二是兩岸政治關係緊繃狀態下考驗兩岸經濟社會運行機制的靈活性和活力；三是中美激烈博弈下台灣高科技產業成為美規鎖中國大陸的武器，而一旦台灣的高科技產業被美國“武器化”，其榮光難持久；四是台灣被捆綁在美國戰車上，經濟遲早被掏空、吸乾，極限情景下將會崩盤。



張運成表示，當前全球發展環境複雜性、嚴峻性和不確定性上升；全球安全環境變亂交織、十分脆弱。2024年3月，CNN主持人法裡德·紮卡裡亞新書《革命時代》出版。書中提出了目前全球正在進行的“三場革命”：政治革命、經濟革命和科技革命。全球力量格局呈現為中美博弈，大爭之勢。“一超多強”轉變為“一超弱化，多強並起”，包括美、中、俄；歐洲戰略自主願望更迫切；區域大國（印度、印尼、土耳其）更積極作為。



全球發展格局體現為激烈爭奪，大拼之勢。2024年1月6－12日一期《經濟學人》雜誌刊登“通向富裕之路：21世紀成為超級經濟大國的競賽”文章指出，全球南方分化，人才、財富、產供鏈、資源特別是關鍵礦產品等爭奪、拼搶激烈。2024年除了拼政治，各國拼經濟、拼發展、拼生存。

