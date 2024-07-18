快評：特朗普要收保護費　台灣如何選擇？

中評社快評／美國前總統特朗普接受美國媒體採訪時，點名台灣“應該支付美國保護費”。特朗普還說，自己非常瞭解台灣人，也非常尊重他們，但他們確實拿走了美國100%的晶片生意。



特朗普今年6月25日接受彭博商業周刊專訪，作出以上表述。該報導於16日發表，震撼台灣。台灣“行政院長”卓榮泰17日回應稱台灣願意付出更多責任。卓榮泰的表態引起抨擊，國民黨“立委”賴士葆直酸“這種慫包院長！”



特朗普不是第一次這樣說，但這一次對台灣的衝擊力尤其大。因為特朗普很可能當選、也很可能說到做到；而民進黨當局多年來“倚美抗中”，看似得心應手，卻不知危機逼近，隨時可能被賣掉。



國民黨籍“立委”謝龍介認為，特朗普講出了美國對台灣的真心話，台灣要怎麼面對這個危機？一定要走和平的道路，沒有任何一個家庭能承受得了兩岸的兵戎相見。另一國民黨“立委”陳玉珍認為，國際現實講究利益，民進黨當局別欺騙人民，以為人家會無條件支持你；台灣應改善兩岸關係，減少付美國保護費。



特朗普對出兵防衛台灣一向冷漠，台灣交再多的保護費，也未必滿足了特朗普，不能保證台灣安全。特朗普又開口要價，而與特朗普做交易，台灣如何玩得起？！中時17日社論說，向美繳保護費，不如改善兩岸關係。這是台灣應走的路，也將是台灣不得不的選擇。