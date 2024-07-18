【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄外長稱準備好同西方就歐洲安全進行談判
http://www.CRNTT.com
2024-07-18 10:18:34
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（圖片來源：央視新聞）
中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，當地時間17日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在聯合國總部舉行記者會，回答現場記者提問。拉夫羅夫表示，俄羅斯已準備好同西方就俄烏衝突和歐洲安全問題進行談判。但解決俄烏衝突必須考慮現實情況，西方必須停止向烏克蘭輸送武器。
此外，拉夫羅夫重申，俄羅斯準備好和任何美國政府領導人進行基於相互尊重的溝通。儘管俄羅斯遭受嚴重的制裁，但雙邊對話依然應該存在。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
直擊中白"雄鷹突擊2024"實兵綜合演練
(2024-07-18 10:04:47)
中白聯訓索降分隊展開破襲反恐行動演練
(2024-07-18 10:01:27)
俄烏無人系統作戰愈演愈烈
(2024-07-18 09:55:14)
俄官員：美授權烏對俄領土發動新攻擊
(2024-07-18 09:53:54)
一次毀一排級據點 俄公布超級炸彈作戰畫面
(2024-07-18 09:53:15)
俄外長：美國“例外主義”威脅多邊主義
(2024-07-17 17:14:44)
中俄海軍第4次海上聯合巡航圓滿結束
(2024-07-17 09:35:41)
俄烏衝突對中國參與全球治理的影響
(2024-07-16 17:45:36)
“進入海上演練階段”，中俄聯演更多細節
(2024-07-16 15:43:16)
中白陸軍聯訓索降分隊破襲行動直擊
(2024-07-16 15:42:21)