兩岸青年在京開展短視頻微短劇交流研訪活動

來自台灣的指導教師獲頒聘書。主辦方供圖 中評社北京7月18日電／據新華社報導，首屆海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪活動近日在中國傳媒大學舉辦，兩岸約百位師生組成10支拍攝團隊，經3天共同創作完成19部作品，表達了對中華傳統文化的熱愛，也展現了北京的風土人情和獨特魅力。



活動中，19部作品進行了展映，新穎的創意和創作所運用的新觀念、新技術呈現出兩岸青年的獨特視角。兩岸專家和影視界人士組成評委會，推舉產生了本次活動的獲獎作品。其中，微短劇《未竟之約》《鴨鴨小姐千萬不要再碎了！》和短視頻《你肯定沒喝過》獲一等獎，短視頻《遇·見你》《回聲》《尋找內啥》獲二等獎，《磚墻》《我愛豆汁兒》等獲三等獎，AIGC短視頻《共同的記憶》獲技術創新特別獎。



結營儀式上，中華廣播影視交流協會理事長李秋芳和台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺代表主辦方致詞。他們指出，本次活動意義非凡，增進了兩岸青年的相互瞭解和理解，通過視聽作品展現了兩岸青年對中華文化的喜愛，期待未來有更多機會促進兩岸青年文化交流合作。



參與活動的兩岸高校師生代表分享了創作過程中的感悟與收穫。大家表示，此次活動以視聽為媒，搭建了兩岸青年交流互融的平台，為兩岸青年展示專業才華提供了舞台，大家相互學習、啟發，有助於探索短視頻和微短劇創作領域的新表達與新理念，希望未來有更多機會共同創作精品。