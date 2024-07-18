美海軍加快艦載機無人化進程

資料圖（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據中國國防報報導，近日，美國防高級研究計劃局宣布，其推進的“先進無地面設施發射和回收無人機”（ANCILLARY）項目（中文稱“助手”計劃），目前已選定兩家公司的設計方案進入下一階段競標，此舉標誌著兩年前啟動的美國海軍航母艦載機無人化進程向前邁進一步。俄媒援引智庫人士分析稱，在軍事技術的推動下，美海軍的發展理念正在發生變化。美海軍嘗試最大限度利用空中和海上（水面及水下）無人技術，改變有人機作為艦載機的傳統航母形態，重塑海上作戰格局。



發展垂直起降無人機



2022年9月，美國防高級研究計劃局啟動“助手”計劃，目的是開發一款不需要發射與回收輔助設備，可在多數天氣條件下從艦船甲板或地面進行起降的新型垂直起降無人機。今年5月底，該局宣布“助手”計劃進入下一競標階段。



事實上，自2004年以來，美軍關於垂直起降固定翼飛行器的研究從未停止，積累了相關技術與工程經驗，為開發垂直起降固定翼飛行器提供了重要支持。“助手”無人機能夠在有限空間內進行起飛和降落操作，無需輔助設備。這種垂直起降無人機與飛翼型無人機相比具有明顯優勢，同時在速度與經濟性方面也超過大多數無人直升機，可以遂行複雜任務，減少輔助人員，降低生產和運營成本等。



根據美國防高級研究計劃局早期發布的“助手”無人機渲染圖，該無人機使用流線型外形、可變機身和可折叠機翼。機翼後面環形通道中安裝3個螺旋槳，尾部單元呈Y形。機頭下方搭載一個球形光電偵察載荷，機身中部有一個小型內部貨艙，可搭載炸彈，具有火力打擊能力。



起飛時，“助手”無人機無需輔助設備，借助螺旋槳產生的升力垂直起飛，到達一定高度和速度後，機身轉為水平狀態，機翼打開進入平飛模式。降落前，機體再次轉為垂直狀態，緩慢降落在地面上。