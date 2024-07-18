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黃茅海跨海通道預計年底通車
http://www.CRNTT.com   2024-07-18 10:27:53


黃茅海跨海通道高欄港大橋（左）和黃茅海大橋（7月16日攝，無人機照片）。（圖源：新華社）
　　中評社北京7月18日電／據人民日報報導，7月16日，黃茅海跨海通道高欄港大橋在塗裝索塔塔身。黃茅海跨海通道是粵港澳大灣區又一超大型跨海工程，連接廣東珠海和江門，全長約31公里。跨海段由高欄港大橋和黃茅海大橋兩座主橋組成，預計今年年底通車。

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