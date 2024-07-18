﻿多個政團向特首遞交《施政》建議書

圖：民建聯（上圖）及新民黨（下圖）等政黨，陸續向行政長官遞交施政報告建議書。（大公報） 中評社北京7月18日電／據大公報消息，記者龔學鳴報導：新一份施政報告咨詢期展開，多個政團及地區團體陸續向行政長官遞交施政報告建議書，民建聯16日提交以“發揮優勢 開拓機遇”為主題的《2024年施政報告期望》，提出涉7大範疇的195項建議，包括推動熊貓經濟及向中央爭取進一步優化內地居民赴港簽注政策，例如將“一周多行”逐步有序覆製到大灣區內地9個城市。新民黨則建議向中央爭取在大灣區物色約300公頃土地，租予香港作為“飛地”，與廣東省合作設立“高質量發展產業合作區”。



“一周多行”擴展到灣區九市



民建聯建議政府應推出短期、快見效的措施，提振市民對本港經濟的信心及市場氣氛，包括加快活化股票市場，增加港股的流動性；取消烈酒稅，鼓勵更多洋酒業務的貿易；以及推動熊貓經濟及向中央爭取進一步優化內地居民赴港簽注政策，例如將“一周多行”逐步有序覆製到大灣區內地9個城市，借著吸引更多過夜旅客，做到旺丁旺財。中長遠而言，政府須以更大決心，以科技創新和產業創新，推動新質生產力發展，包括建設數字經濟體系、發展低空經濟及推動新能源經濟產業；善用啟德新區，弘揚中華文化，落實無處不旅遊理念。



新民黨表示，現行的薪酬調整機制過時，建議在公務員基本薪金上，引入發放與經濟表現掛鈎的獎金；參考橫琴等向中央爭取在大灣區物色土地，租予香港作為“飛地”，與廣東省合作設立“高質量發展產業合作區”；將烈酒稅按價值徵稅改為按量劃一徵稅等。