落實兩國方案是解決中東問題的唯一可行出路

中評社北京7月18日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰17日在安理會巴以問題公開辯論會上表示，落實“兩國方案”是解決中東問題的唯一可行出路。



傅聰說，幾十年來，巴以局勢屢陷動蕩，其根本原因在於“兩國方案”沒有得到落實，巴勒斯坦人民獨立建國的民族權利沒有得到保障。加沙是巴勒斯坦的加沙，是巴勒斯坦人民的加沙。關於加沙戰後治理的討論，必須基於達成政治解決方案，而不是零敲碎打的危機管控，必須尊重巴勒斯坦人民的意願，照顧地區國家的合理關切。中方堅定支持巴勒斯坦實現獨立建國和“巴人治巴”，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實“兩國方案”的具體時間表和路線圖。



傅聰表示，立即實現持久停火是拯救無辜生命的必要前提。美國推動安理會通過第2735號決議時，一再聲稱以色列已接受停火協議。但一個多月過去了，以色列在加沙的軍事行動還在擴大，近日對馬瓦西、努賽賴特等多處難民營的襲擊造成重大人員傷亡。當前，加沙需要的是和平的希望，軍事行動只會造成更多無辜平民傷亡，不會為被扣押人員獲釋創造有利條件。中方敦促以色列立即停止在加沙的一切軍事行動，停止對加沙民眾的集體懲罰。有重要影響的國家要切實做出真誠、負責任的努力，推動當事方拿出政治意願落實安理會相關決議。



傅聰說，擴大人道准入是緩解人道災難的迫切需要。加沙的人道災難是一場人為災難，饑餓不能成為武器，人道問題不能政治化。陸路運輸通道是大規模擴大人道准入的最有效途徑，其作用無法替代。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處等人道機構為加沙民眾構築起最後的生命線，中方譴責對人道機構和人員的襲擊，要求對有關事件進行徹查追責。中方敦促以色列履行國際人道法義務，解除對加沙的封鎖並開放全部陸路過境點，保障人道物資快速、安全、大規模進入加沙和在加沙境內的安全有序分發，同聯合國等人道機構開展全面合作。



傅聰表示，當前加沙衝突的外溢影響正加速顯現，中東局勢岌岌可危，令人擔憂。中方呼籲所有各方保持冷靜克制，避免採取加劇緊張局勢的行動，共同防範一場可能吞噬整個中東地區的浩劫。中方將繼續同各方一道，為早日平息加沙戰火、緩解人道災難、落實“兩國方案”做出不懈努力。



