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俄外長稱準備好同西方就歐洲安全進行談判
http://www.CRNTT.com   2024-07-18 10:34:40


拉夫羅夫（央視網）
　　中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，當地時間17日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在聯合國總部舉行記者會，回答現場記者提問。拉夫羅夫表示，俄羅斯已準備好同西方就俄烏衝突和歐洲安全問題進行談判。但解決俄烏衝突必須考慮現實情況，西方必須停止向烏克蘭輸送武器。

　　此外，拉夫羅夫重申，俄羅斯準備好和任何美國政府領導人進行基於相互尊重的溝通。儘管俄羅斯遭受嚴重的制裁，但雙邊對話依然應該存在。

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