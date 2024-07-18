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海地宣布兩省進入安全緊急狀態
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2024-07-18 11:08:35
中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，當地時間7月17日，海地政府宣布西部省和阿蒂博尼特省進入安全緊急狀態。
據悉，由於兩省幫派武裝活躍，暴力事件頻發，海地部長級會議討論決定，兩省進入安全緊急狀態。
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