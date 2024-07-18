俄烏各向對方移交95名被扣押軍方人員

中評社北京7月18日電／據新華社報導，俄羅斯國防部17日宣布，俄羅斯和烏克蘭當天各向對方移交95名被扣押人員。



俄國防部在社交媒體上說，經過談判，95名被扣押俄軍人員從烏方控制區返回。作為交換，俄方向烏方移交95名烏軍人員。獲釋俄軍人員將被送往莫斯科接受治療。



烏克蘭總統澤連斯基17日也在社交媒體上發文說，當天有95名被扣押烏軍人員從俄方獲釋。



2022年3月以來，俄烏多次交換被扣押人員。據烏方負責協調被扣押人員事務部門提供的最新數據，烏方截至目前共有3405人獲釋。