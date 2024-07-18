日本一工廠發生含放射性物質液體洩漏事故

中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，日本原燃公司17日發布消息稱，該公司位於青森縣六所村的一家鈾濃縮工廠日前發生含有放射性物質的液體洩漏事故，洩漏量約1.5升。該公司稱，洩漏出來的放射性液體未漫出設施內的圍擋，已被回收。洩漏未對周邊環境造成影響，也未造成人員健康受損。



據稱，放射性液體是從一處管道閥門洩漏的。當地時間16日上午，工作人員確認發生了洩漏，並重新擰緊閥門。目前洩漏已停止。



日本原燃公司正在對發生洩漏的原因進行調查。