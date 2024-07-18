美計劃就阿拉斯加航空事故舉行聽證會

中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，當地時間7月17日，美國國家運輸安全委員會安排就1月份發生的阿拉斯加航空事故舉行20小時的聽證會。聽證會定於8月6日至7日舉行，每次聽證會將持續10小時，重點關注波音737 MAX的製造標準和檢查等方面。



此前，美國阿拉斯加航空公司1月5日一架波音737 MAX 9型客機發生事故，飛機機艙側面的一處門塞在起飛後不久發生脫落。