尼泊爾總理將接受議會信任投票

中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，當地時間17日，尼泊爾總理奧利宣布將於21日接受議會信任投票。



15日上午，奧利宣誓就任新一屆尼泊爾總理，這是他第四次擔任尼泊爾總理。根據尼憲法規定，奧利需要在任命後的30天內贏得尼泊爾議會眾議院的信任投票。