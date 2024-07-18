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尼泊爾總理將接受議會信任投票
http://www.CRNTT.com   2024-07-18 11:01:54


　　中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，當地時間17日，尼泊爾總理奧利宣布將於21日接受議會信任投票。

　　15日上午，奧利宣誓就任新一屆尼泊爾總理，這是他第四次擔任尼泊爾總理。根據尼憲法規定，奧利需要在任命後的30天內贏得尼泊爾議會眾議院的信任投票。

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