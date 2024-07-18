美警方在共和黨全國代表大會場地擊斃持刀男

中評社北京7月18日電／據新華社報導，美國威斯康星州密爾沃基市警方16日說，來自俄亥俄州的增援警察當天在共和黨全國代表大會場地附近開槍擊斃一名持刀男子。



共和黨全國代表大會15日至18日在密爾沃基舉行。據美聯社報導，來自多個司法轄區的數以千計警察被派往密爾沃基，為大會提供安全保障。



密爾沃基市警察局局長傑弗裡·諾曼在新聞發布會上說，13名來自俄亥俄州哥倫布市的警察在指定巡邏區域碰面時，發現一名男子雙手各持一把刀，與另一名男子爭執。見持刀男子無視警方讓他放下凶器的命令，衝向手無寸鐵的男子，5名警察開槍射擊。



諾曼說，哥倫布市警方的行動“挽救了一個人的生命”。



槍擊事件發生在距共和黨全國代表大會會場約1.6公里的一個公園裡。哥倫布市警察局、密爾沃基市長辦公廳、共和黨全國代表大會聯合指揮中心等部門發言人均表示，沒有任何跡象表明這起事件與共和黨全國代表大會有關。



事發後，當地民眾和活動人士迅速聚集在槍擊現場，許多人對外州警方捲入槍擊事件表示憤怒。“他們來到我們的社區，就在這裡一個公園裡槍殺了我們的家人。”死者塞繆爾·夏普的親戚說，夏普住在事發地附近一處帳篷社區。



當地民眾說，帳篷社區是密爾沃基長期以來的特色，當地警方對許多住在帳篷裡的人很熟悉，如果換做當地警察，也許能緩和局勢。“如果密爾沃基本地警察當時在那裡，那個人也許還活著。”認識夏普的戴維·波特說。