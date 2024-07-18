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以改革促進科技成果從實驗室走向生產線
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2024-07-18 13:33:24
中評社北京7月18日電／據新華社報導，多年來，科技成果轉化難一直困擾著科研人員。制度藩籬讓不少創新“成果”變成“陳果”，科技成果轉化的制度改革迫在眉睫。
近期，天津市發布《關於進一步推動科技成果轉化創新改革的若干措施》，全面推進科技成果使用權、處置權、收益權改革，加速推動科技成果向新質生產力轉化。
在創新政策的引導下，天津市各高校建立“握手”機制，促進技術成果轉化供需匹配，成立校級技術成果轉化專責部門，建立“只進一道門，只見一個人”的工作流程，破解多頭管理問題，提升科技成果轉化效率。
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