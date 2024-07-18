中評社北京7月18日電／網評：揭穿拜登政府所謂“志同道合”的虛偽



來源：大公報 作者：周八駿



拜登政府繼承了特朗普政府全面遏制中國的戰略，在策略上做了重要調整，把特朗普“退群貶友”調整為“復群聯友”。拜登入主白宮第一天，就宣布美國重新加入被特朗普退出的《巴黎協定》和世界衛生組織。更重要的是，被特朗普疏遠的歐盟和北約盟國，拜登在其主政後明顯改善關係。與盟國和友邦協調行動，以對付美國的全球戰略對手，尤其對付最主要對手中國，是拜登政府的新政。美國國務卿布林肯承認，之所以必須團結盟友，是因為美國不再有能力單獨解決全球重大問題，尤其遏制中國。



於是，3年半來，拜登政府反復念叨一個詞“like－minded”（志同道合），口口聲聲宣揚共同價值觀。



但事實是，價值觀不能取代經濟利益和政治利益。拜登政府制定和實施《通脹削減法案》與《芯片和科學法案》，是以犧牲盟友利益來滿足美國欲望。就地緣政治而言，大西洋兩岸在俄烏衝突上利害一致，所以，歐洲盟友即使不得不買美國的貴能源，也都團結在美國周圍；但是，在巴以新一輪衝突及其演變為打打停停的第六次中東戰爭上，除英國同美國保持一致，其他盟友不同程度與美國拉開了距離。



在亞太地區，所謂“志同道合”更形成不了遏制中國的統一戰線。



2024年6月12日，美國常務副國務卿坎貝爾與美國智庫史汀生中心主席兼行政總裁布萊恩.芬利進行以“印太與世界”為主題的對話。值得注意的是，布萊恩.芬利在開場白中提出關於“安全亞洲”與“經濟亞洲”的命題。其含意是，亞洲的安全與亞洲的經濟不能割裂，中國與亞洲經濟已密不可分。

