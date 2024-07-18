中評社北京7月18日電／網評：記協主席被“過橋抽板”？



來源：大公報 作者：梅若林



記協上月舉辦換屆選舉，選出當時在美國《華爾街日報》任記者的鄭嘉如，擔任新一屆主席。如今一個月未到，鄭嘉如第一次召開記者會，卻是交代自己被《華爾街日報》以記協主席與記者身份無法共存為由，遭到即日解雇。《華爾街日報》這些海外反華媒體，過去多次抹黑香港的新聞自由狀況，更稱傳媒業界被政府打壓云云。但如今看來，《華爾街日報》連員工參與工會的自由都不容許，如果“不聽話”更直接炒人了事，似乎真正打壓香港記者的，恰恰是其自身。



鄭嘉如昨日透露，在記協選舉前，當其上司知道她出選記協主席，便已經要求她退選，並稱記協主席與《華爾街日報》記者兩個身份無法共存。而鄭嘉如拒絕照辦後，至昨日，駐倫敦《華爾街日報》國際新聞版主編來港當面宣布解雇她的決定，稱其工作、職位已被減省。對此，鄭嘉如表示“深感震驚”。



暴露華爾街日報真面目



鄭嘉如之所以感到震驚，其實也不難理解。畢竟《華爾街日報》過往自詡支持新聞自由，也多次打著“關注新聞自由”的旗號抹黑香港傳媒環境，稱香港的維護國安法律在業界造成寒蟬效應云云。事實上，鄭嘉如當時也是這種論調的“打手”之一，曾撰寫多篇文章攻擊香港國安法和《維護國家安全條例》打壓人權自由，稱香港逐漸“內地化”。



殊不知，當選記協主席後，鄭嘉如遭到的第一個打壓不是來自特區政府，更非香港國安法或《維護國家安全條例》，而是她一直當成是“隊友”的《華爾街日報》。連員工參與工會都不容許，這樣還能自詡捍衛新聞自由？如此講一套做一套，正常人看到都不免要“深感震驚”。

