張平：為突破信息理論貢獻中國科學家力量

7月10日召開的“信息論：經典與現代”學術研討會現場。（圖源：新華社） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，1948年，現代信息論創始人香農發表《通信的數學理論》論文，七十多年來，該論文一直指引著現代通信一路高歌猛進。



通信不斷迭代演進，AI相伴快速崛起。經典信息論在指導未來智能通信系統構建與研究上所遭遇的局限性，讓面向語義通信的研究引起學術界高度關注，而中國工程院院士、北京郵電大學教授張平團隊就是引領全球語義通信研究的重要力量。



“隨著時間推移，香農在上世紀四十年代末建立的經典信息理論體系，已經難以適應未來通信技術的發展，我們迫切需要站在巨人的肩膀上予以突破。”張平說。



香農生活的那個時代，更多是人與人的通信，人們只要相互理解就能高效通信。而在當下數字時代，通信更多發生在機器與機器之間。



“人與人之間那種天然的智能理解能力，這種‘靈’，能否在機器通信中出現呢？”張平堅信，在AI技術助力下，語義通信能夠把模型、通信中蘊藏的含義，通過多模態的形態，以通信的手段完成傳遞。“AI的引入，為通信系統整體設計提供了全新視角，將帶來額外增益，即所謂的‘智簡’，可以打破經典理論對人們思想的禁錮。”



作為新一代通信方式的語義通信，在數學表征和理論依據方面尚不成熟。建立一套嚴謹的數學模型來描述語義通信的過程是一項具有挑戰性的任務，如何構建語義信息論也是當前研究的難點。



過去幾年，張平帶領團隊一直在信息論領域大膽探索，砥礪奮進，並在語義通信理論方面取得多項突破性成果。近期，該團隊的重要論文《語義通信的數學理論》，發表在我國通信領域的頂級期刊《通信學報》，揭示了同義性是語義信息的本質特徵，從同義映射這一核心概念出發，建立了完整的語義信息理論框架，全面擴展了通信系統的理論極限。

