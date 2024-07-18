世貿組織舉行第九次對中國貿易政策審議

中評社北京7月18日電／據新華社報導，世界貿易組織第九次對中國貿易政策審議17日在瑞士日內瓦舉行首日會議。



本次審議為期兩天，商務部副部長李飛率中國代表團出席審議會議。李飛在發言中表示，世貿組織是多邊主義的重要支柱，是全球經濟治理的重要舞台。中國堅持走中國式現代化道路，推動實現高質量發展。自2021年10月上次審議以來，中國積極踐行真正的多邊主義，在全球發展中持續發揮重要作用，以超大規模市場為全球帶來更多機遇。中國加強南南合作，落實全球發展倡議，支持發展中成員加快發展。



李飛強調，中國堅定深化高水平對外開放，進一步降低進口關稅，提升貿易便利化水平，繼續擴大服務領域開放，放寬外資市場准入；中國持續推進深層次改革，充分發揮市場在資源配置中的決定作用，推動有效市場和有為政府更好結合，促進創新、綠色、數字、包容性發展。



李飛指出，中國全面深入參與世貿組織改革談判，推動世貿組織更好應對全球挑戰，支持多邊貿易體制包容性發展，幫助發展中成員更好融入全球價值鏈。



世貿組織成員代表在會上高度評價中國對推動全球經濟增長、維護多邊貿易體制方面的積極貢獻，讚賞中國深化國內改革、進一步擴大開放的政策舉措。發展中成員高度讚賞中國以實際行動對其支持，特別是支持最不發達成員加快發展、進一步融入多邊貿易體制。



成員代表指出，中國經濟在多重外部挑戰下顯示強大韌性，2023年增長5.2%，是新冠疫情後全球經濟復甦最主要的推動力量。中國是眾多成員的最重要貿易夥伴，近年來通過降低關稅、優化清關程序、出台負面清單等方式持續推動貿易投資自由化便利化。