中法天文衛星已探測到3個伽馬暴

中評社北京7月18日電／據科技日報報導，記者7月15日從中國科學院獲悉，發射升空不久的中法天文衛星傳來喜訊——經過在軌測試，衛星平台工作正常，搭載的4台有效載荷均已完成開機測試。其中，中國科學院高能物理研究所研製的伽馬射線監測器已成功探測到3個伽馬暴。



中法天文衛星是中法兩國在空間科學領域開展的重要國際合作項目，是迄今為止全球對伽馬暴開展多波段綜合觀測能力最強的衛星，於6月22日發射升空。



據瞭解，中法天文衛星上搭載的伽馬射線監測器6月24日正式開機，6月27日進行在軌測試。27日當天，伽馬射線監測器成功捕捉到首個伽馬射線暴（編號GRB 240627B），這是中法天文衛星的首個在軌科學探測成果。經過比對，該伽馬暴的光變曲線與我國“創新X”系列首發星上搭載的“極目”空間望遠鏡探測器所觀測到的結果相同，也和國外費米衛星探測器的觀測結果高度一致。此後，伽馬射線監測器分別於6月29日、7月2日成功探測到第二個伽馬暴（編號GRB 240629A）和第三個伽馬暴（編號GRB 240702A）。



首批探測到的3個伽馬暴結果已提交至國際通用協同網絡（GCN）。探測成果充分驗證了中法天文衛星伽馬射線監測器載荷對伽馬暴的高精度觸發探測能力，也有助於解決基礎科學中的若干重大問題。