5G演進升級　穩步推進

中評社北京7月18日電／據經濟日報報導，工業和信息化部最新公布的數據顯示，截至5月末，5G基站總數達383.7萬個，占移動基站總數的32.4%；5G移動電話用戶達9.05億戶，占移動電話用戶的51.3%。



5G商用牌照發放5年來，5G應用已經融入千行百業。下一步還將穩步推進5G、千兆光網建設，有序推進5G網絡向5G輕量化、5G－A（5G網絡的演進和增強版本）演進升級。



規模化應用持續推進



在前不久舉行的上海世界移動通信大會（MWC上海）期間，GSMA（全球移動通信系統協會）大中華區總裁斯寒表示，中國是全球最大的5G市場。同時，中國正為5G－A的演進奠定基礎。



據工業和信息化部新聞發言人、總工程師趙志國介紹，目前，我國實現了“縣縣通5G”，通5G的行政村占比超過90%，5G用戶普及率超過60%。移動通信探索形成了“超前預研、標準引領、體系創新、網絡先行、應用賦能”的發展模式。



5G行業應用已經融入74個國民經濟大類。華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤認為，5G商用5年來成果顯著，對全球移動產業的影響前所未有。5G拓展了服務全球的“廣度”、兌現了代際體驗的“速度”、引領了數字轉型的“深度”。



賽智產業研究院院長趙剛分析，我們見證了5G商用快速發展，但同時也面臨一系列挑戰，需要突破規模化應用的瓶頸。包括，突破5G行業終端規模化部署的瓶頸，讓5G行業終端成本更低；突破現象級應用場景的瓶頸，讓更多個人和企業端用戶主動使用5G；突破5G行業應用複雜性的瓶頸，讓更多中小企業能使用普惠低成本的5G解決方案。

