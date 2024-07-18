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喀麥隆極北大區一客車起火致7死6傷
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2024-07-18 11:00:41
中評社北京7月18日電／據新華社報導，據喀麥隆媒體17日報導，該國極北大區16日晚發生一起客車起火事故，造成7人死亡、6人受傷。
報導說，一輛搭載19名乘客的客車從極北大區首府馬魯阿開往普斯市，途中在距馬魯阿約53公里的迪亞馬雷州吉德爾地區起火，造成7人死亡，6名傷者中2人重傷。
迪亞馬雷州州長姆巴爾加16日晚趕到事故現場。當地政府已展開調查，以查明事故原因。
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