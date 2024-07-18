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八成美國人擔心政治暴力：這個國家正在失控
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2024-07-18 13:40:12
中評社北京7月18日電／據海外網報導，據路透社16日消息，路透社聯合益普索於當天結束的一項民意調查發現，八成的美國人擔心他們的國家因政治暴力陷入混亂，人們越來越憂慮該國將爆發更多政治暴力事件。
這項在線民意調查為期兩天，採訪了全美1202名美國成年人，其中包括992名登記選民。民調結果發現，80%的受訪者同意“這個國家正在失控”的說法。約84%的受訪者表示，擔心極端分子在今後會有暴力行為，這一比例高於5月份民調，當時該比例為74%。
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