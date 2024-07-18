經濟持續回升向好　國際看好中國發展前景

中評社北京7月18日電／據中國網報導，近期，不少國際機構紛紛上調2024年中國經濟增長預期，為中國經濟投下“信任票”。



國際貨幣基金組織（IMF）16日發布《世界經濟展望報告》更新內容，預計2024年中國經濟增長5%，較4月預測值提高了0.4個百分點。



稍早之前，標普國際信用評級公司發布報告，維持中國主權信用“A＋”評級、展望“穩定”不變。



除此之外，世界銀行6月發布報告，預計2024年中國GDP增速為4.8%，較2023年12月的預測上調0.3個百分點。



報告稱，這次上調一方面是因為出口強於預期，同時也反映了政府的房地產支持政策和財政支出增加的影響。



歐盟委員會此前在其2024年春季經濟展望報告中，將今年中國經濟增長預期上調0.2個百分點到4.8%。高盛、摩根士丹利、花旗、瑞銀等國際金融機構也紛紛上調今年中國經濟增長預期。亞洲開發銀行預計今明兩年中國將貢獻亞洲發展中國家經濟增長的46%。



越來越多國際機構上調經濟增長預期的背後，是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可。



而中國經濟發展的澎湃活力，從國家統計局近日發布的上半年國民經濟運行數據中就能得到印證。



從經濟增長看，上半年中國國內生產總值61.7萬億元，同比增長5.0%。放在全球坐標中觀察，中國經濟表現依然較好。

