穩面積提單產促夏糧豐收

中評社北京7月18日電／據經濟日報報導，國家統計局近日發布的數據顯示，今年全國夏糧播種面積保持穩定，單產有所增加。夏糧產量2995.6億斤，比上年增加72.5億斤，增長2.5%。夏糧產量占全年糧食產量的五分之一以上。夏糧取得豐收，為穩定全年糧食生產，鞏固和增強經濟回升向好態勢奠定了堅實基礎。



國家統計局農村社會經濟調查司司長王貴榮介紹，各地深入推進高標準農田建設，改善生產條件，發展農業社會化服務，積極推進糧食單產提升工程，多數省（區、市）夏糧單產增加。



穩面積 保底盤



面積穩，糧食生產的底盤才穩。我國人多地少，保障糧食和重要農產品穩定安全供給，必須穩定和提升播種面積。今年全國夏糧播種面積3.99億畝，比上年增加6.8萬畝，總體保持穩定。冬小麥是主要的夏糧作物，今年小麥播種面積3.46億畝，增加47.5萬畝，增長0.1%。



“藏糧於地”的重要抓手是建好高標準農田。完善的農田基礎設施和良好的種植生產條件，是小麥大面積單產提升的關鍵因素。農業農村部農村經濟研究中心助理研究員史鵬飛表示，“田塊平整、集中連片、道路通達”能夠促進種植結構向機械化水平更高的糧食作物調整。



在河南省新鄉市平原示範區原武鎮的高標準農田示範區，季豐農業合作社負責人申繼鋒管理的648畝制種田喜獲豐收，平均畝產達1230斤。“我們種的是‘偉隆169’小麥，直供種子企業。”申繼鋒說，小麥制種對純度和品質要求較高，高標準農田地勢平坦、集中連片，便於小麥去雜和精細化管理，促進了單品種標準化生產，畝產從過去的900多斤提高到1200斤左右。



平原示範區農業農村局現代農業科科長鄭曉凡介紹，高標準農田建設示範區田頭的“六情預測監測站”可在農作物全生育期對“氣、水、土、病、蟲、苗”等多要素進行生態實時監測，提高了田間管理效率，進而提升產量和品質。

