德國明年對烏克蘭軍事支持擬減一半

中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，德國政府17日制訂完成2025年財政預算，預算草案顯示，德國明年對烏克蘭的軍事支持預算額將從今年的約80億歐元削減至40億歐元。原因之一是本國軍備庫存緊張，自用尚且不足。



據悉，七國集團先前商定從被其凍結的俄羅斯海外資產所得收益中拿出500億美元（約合457億歐元）作為對烏貸款，德國希望這筆資金能基本滿足烏克蘭軍事需求。



按照新預算草案，雖對烏軍事支持減半，德國明年整體軍費開支將達到753億歐元，達到北約所設占GDP2%的目標。