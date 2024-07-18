中國經濟半年報出爐　讀懂5.0%的形與勢

中評社北京7月18日電／據人民日報報導，中國經濟半年報出爐，上半年國內生產總值（GDP）同比增長5.0%。從環比看，經季節調整後，二季度GDP環比增長0.7%。環比增速連續八個季度正增長，經濟保持平穩向好態勢。



善於透過經濟運行的“形”把握發展的“勢”，科學認識“當前經濟怎麼看”，有助於準確把握“經濟工作怎麼幹”。



判斷大勢，要從全局看。消費、投資、出口，被視作拉動經濟增長的“三駕馬車”。上半年，消費市場規模持續擴大，貿易規模再創新高，投資增長趨勢也值得關注。隨著大規模設備更新政策穩步實施，相關投資呈現較快增長。上半年，設備工器具購置投資同比增長17.3%，增速高於全部投資13.4個百分點；對全部投資增長的貢獻率為54.8%，比一季度提高5.8個百分點。充分發揮有效投資關鍵作用，努力形成高質量供給，經濟活力將更加充足。



把脈趨勢，要細致地看。透過剛剛露出海面的桅杆頂，能預測輪船的樣貌。觀察苗頭性、傾向性的事情，能感知發展趨勢。附加值低、“兩頭在外”的加工貿易曾占據外貿“半壁江山”，如今已下降至不足兩成，知識密集型服務貿易正顯現國際競爭力。貿易結構變化，折射產業升級，也意味著產業鏈韌性更強。



觀察挑戰，要辯證地看。當前經濟運行中的困難挑戰有所增多，但許多困難都是做增量、開新局、謀創新遇到的“成長的煩惱”。比如，在與電商的激烈競爭中，線下零售的轉型升級步伐加快。上半年，即時消費需求較為集中的便利店零售額同比增長5.8%，品質服務好、消費體驗佳的倉儲會員店零售額保持兩位數增長。許多大型商業中心向社區生活靠攏，向網絡流量借力，向文旅融合挖潛，不斷滿足個性化消費需求，重新找回人氣。在危機中育新機、於變局中開新局，才能牢牢把握發展主動權。