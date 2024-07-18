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美軍宣布完全停運在加沙設置的臨時碼頭
http://www.CRNTT.com   2024-07-18 13:42:45


　　中評社北京7月18日電／據央視新聞消息，當地時間17日，一名美國官員表示，美軍已決定完全停運其之前在加沙地帶海岸設置的臨時浮動碼頭。他宣布，此碼頭承擔的所謂“向加沙地帶運送人道主義援助物資的任務”已經完成，並計劃將其從加沙轉移至以色列的阿什杜德港，未來美國將通過阿什杜德港向加沙地帶運送物資。

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