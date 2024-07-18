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以軍稱已打死哈馬斯半數軍事指揮官
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2024-07-18 10:59:25
中評社北京7月18日電／據央視新聞消息，當地時間17日晚間，以色列國防軍發表聲明稱，自加沙地帶大規模軍事行動開始以來，以色列海陸空三軍持續作戰，已經打死哈馬斯軍事派別約一半的指揮官，包括6名旅長、20多名營長和大約150名連長。以軍打擊了加沙地帶超6萬個目標，摧毀數十個武器工廠和地道等重要基礎設施。聲明稱，以軍將持續進行消滅哈馬斯的軍事行動。
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