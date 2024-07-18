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美國總統拜登新冠檢測呈陽性
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2024-07-18 13:43:22
中評社北京7月18日電／據央視新聞客戶端消息，當地時間7月17日，白宮表示，美國總統拜登新冠檢測呈陽性。
根據白宮聲明，拜登當天在拉斯維加斯的首個活動後，新冠檢測結果呈陽性。聲明稱，拜登已經接受了加強針疫苗，目前有輕微症狀。拜登將會返回特拉華的家中進行隔離，並在家中繼續辦公。
目前，美國總統拜登正在拉斯維加斯進行總統競選行程，根據計劃行程，拜登將在非營利組織UNIDOS講話，以吸引拉丁裔選民投票。但就在當天下午，UNIDOS首席執行官宣布，拜登“剛剛新冠測試為陽性”。
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